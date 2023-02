Lucerne: il emboutit deux arbres, deux panneaux, une barrière, un mur

La voiture a fini sa course contre le mur et la barrière, emmenant arbres et panneaux.

Le véhicule a traversé la voie opposée, a roulé sur le trottoir et a percuté deux arbres, un panneau d’information et un panneau indiquant un sentier de randonnée. La Mazda a ensuite percuté une balustrade de terrasse et un mur de maison avant que la voiture ne s’immobilise sur son toit. Le conducteur de 27 ans a été légèrement blessé dans l’accident et a été transporté à l’hôpital par les services d’urgence 144.



Le véhicule a été récupéré avec une grue et enlevé. L’accident a causé des dommages matériels pour environ 50 000 francs.