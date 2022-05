Harry Styles émoustille ses fans dans son film

Harry Styles : Il émoustille ses fans dans son nouveau film

La bande-annonce de «Don’t Worry Darling» fait le buzz sur le Net. On y voit Harry Styles dans des scènes très hot.

La bande-annonce du film «Don’t Worry Darling», diffusée lundi 2 mai 2022, a mis les admirateurs de Harry Styles dans tous leurs états. La raison? On y voit le Britannique de 28 ans, qui n’aime pas parler de sa vie sexuelle, dans des scènes très osées avec Florence Pugh, qui incarne sa femme, dans les années 1950. Dans l’une d’elles, Harry l’embrasse fougueusement avant de lui faire un cunnilingus sur une table de salle à manger. Il n’en a pas fallu plus pour émoustiller plusieurs fans du chanteur. «Harry Styles et Florence Pugh dans ce trailer… Je suis complètement dépassée», a écrit une demoiselle. D’autres ont avoué être «très enthousiasmés» en voyant leur idole aussi désinhibée.