Grande-Bretagne : Il empile cinq M&M’s et entre dans le Guinness Book

Un ingénieur anglais de 23 ans détient désormais un record du monde dont on n’imaginait même pas qu’il pouvait exister, celui de la plus haute tour de M&M’s.

«C’est bien plus difficile que ça en a l’air», a déclaré le Britannique Will Cutbill à CNN relayé par «Slate». En effet, empiler des M&M’s les uns sur les autres n’est de loin pas évident du fait de leur surface arrondie. Cet ingénieur civil de 23 ans, qui réside à Solihull près de Birmingham, s’est donc armé de patience pour réussir l’exploit d’empiler cinq M&M’s et ainsi détrôner l’Australien Brendan Kelbi et l’Italien Silvio Sabba qui détenaient tous les deux le précédent record avec quatre de ces bonbons chocolatés tenus en équilibre.