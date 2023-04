Il empoche près de 900’000 francs grâce à de fausses factures

Le ministère public du canton de Soleure a récemment déposé une plainte contre un homme aujourd’hui âgé de 40 ans. Il l’accuse notamment d’escroquerie par métier. Les faits se sont produits entre 2018 et 2020: l’individu a envoyé des formulaires similaires à des factures, accompagnés de bulletins de versement, à plus de 1600 fondateurs d’entreprises qui venaient de s’inscrire au Registre du commerce.

«En raison de l’apparence officielle du formulaire et de la proximité temporelle avec l’inscription au Registre du commerce, les personnes lésées sont parties du principe qu’il s’agissait de factures officielles», explique le ministère public dans un communiqué de presse. Chaque personne a transféré plus de 500 francs à l’accusé. Ce dernier a ainsi empoché plus de 880’000 francs.

Il conteste les faits

À cela s’ajoutent encore d’autres délits tels qu’abus de confiance et gestion déloyale multiple. En détention depuis plus d’un an et ayant entre-temps entamé l’exécution anticipée de sa peine, l’accusé conteste les faits qui lui sont reprochés. À noter que la date de l’audience principale devant le tribunal d’Olten-Gösgen n’a pas encore été fixée.