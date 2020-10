Hockey sur glace«Il en va de la vie d’un club et de tout ce qui va autour»

Stéphanie Mérillat, vice-présidente du conseil d’administration du HC Bienne, ne cache pas son inquiétude. KEYSTONE/Archive

Le HC Bienne reçoit mardi soir son rival cantonal du CP Berne. Normalement, à la veille d’un derby, la Tissot Arena frémit d’une joyeuse excitation. Mais depuis dimanche et la décision du Canton de (re) limiter les grandes manifestations à 1000 spectateurs, c’est plutôt la consternation qui domine. Et l’inquiétude, aussi.

«Beaucoup d’incompréhension»

« Nous avons été surpris par cette décision, dans la mesure où même le Conseil fédéral ne s’est pas montré aussi strict, déplore Stéphanie Mérillat, co-présidente du club seelandais. Nous sommes très frustrés, sur la même ligne de ce qu’a communiqué Berne. On nous a demandé des efforts pour mettre en place un concept de sécurité sanitaire qui a fait ses preuves, et voilà qu’on nous coupe dans notre élan. Il y a beaucoup d’incompréhension. Franchement, on ne sait plus trop comment réagir. »

Pourtant, il faut réagir. Le club, qui a vendu près de 4000 abonnements pour cette saison, soit le nombre de spectateurs initialement autorisés dès le 1er octobre à la Tissot Arena, doit à nouveau faire face à des supporters mécontents. « On est obligé de revenir à un « toi tu viens, toi tu ne viens pas » . C’est terrible, pour un club, de ne pas pouvoir offrir une prestation pour laquelle des gens ont payé , soupire Stéphanie Mérillat . Si c’est pour un ou deux matches, cela ira, les gens sont globalement compréhensifs. Mais si ça dure, il faudra bien les rembourser, à un moment où nous n’avons plus de liquidités. »

Pas besoin de faire un dessin: l’étau se resserre. La décision du Canton de Berne, si elle peut apparaître logique au vu de la situation générale, fait peser une lourde menace sur l’avenir à terme. « Bien sûr qu’on a peur pour la suite. Il en va de la vie d’un club et de tout ce qui va autour au niveau social et économique, poursuit Stéphanie Mérillat , qui ne peut mesurer l’ampleur exacte des dégâts . Il y a trop d’incertitudes pour que nous sortions maintenant la règle à calcul. En fonction de ce qui va se passer, je peux vous dire que le déficit pour cette saison se situera entre deux et huit millions de francs. » Sur quel budget? « On prévoyait entre 14-15 millions, contre 17 la saison dernière. Mais là, je ne sais plus. »

La dirigeante du HC Bienne parvient encore à rire de tout cela. Parce qu’il ne faut pas se laisser abattre. Mais à l’autre bout du fil, on sent une appréhension. « Et pour la saison prochaine? Combien de sponsors et de donateurs seront-ils contraints à arrêter de nous soutenir ? »