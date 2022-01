Bâle-Campagne : Il engage deux voyous pour récupérer ses billets

Comme il n’avait pas reçu le versement de primes, un sportif a fait intervenir deux «collecteurs de fonds» pour récupérer l’argent auprès du patron du club de foot.

«C’était inutile. Aujourd’hui je n’engagerais même plus un avocat», a déclaré hier un prévenu devant le Tribunal pénal de Bâle-Campagne. Cet homme de 32 ans devait répondre de tentative de contrainte. En raison de primes de match impayées, pour un montant de 40’000 francs, que ce footballeur amateur avait gagnées entre 2017 et 2019 au sein du FC Black Stars, il a décidé de passer à l’action. Fin 2019, il a voulu faire comprendre au patron du club qu’il avait assez attendu. En écoutant les conseils de son collègue dans un bar à chicha, il a fait appel à deux «collecteurs de fonds» de la banlieue de Mulhouse (F) et leur a fait miroiter une récompense de 2500 francs. Ceux-ci ont alors menacé et frappé le débiteur.