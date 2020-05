Zurich

Il engage son patient comme tueur à gage

Un psychologue de renom a été condamné jeudi à 5 ans et demi de prison pour avoir voulu faire tuer deux femmes, en automne 2018.

L’affaire traitée jeudi par le Tribunal de district de Zurich semble droit sortie d’un film d’action. Sur le banc des accusés: un comte allemand et psychologue de renom. L’Allemand de 51 ans qui vit en Suisse depuis 2008 était accusé de tentative d’instigation à meurtre, consommation de drogue, violations du secret de fonction et violation de la loi sur les armes.

Le procès a révélé que la vie du comte a basculé en automne 2018, quand sa relation amoureuse battait de l’aile. Le quinquagénaire qui gérait alors un cabinet dans le canton d’Argovie a sombré dans la drogue et l’alcool, relate «Blick» . C’est aussi à cette période qu’il s’est rapproché d’un de ses anciens patients. Le garagiste argovien est devenu une sorte de confident pour lui.

Un gage de 300’000 francs

Au bout d’un certain temps, le psychologue a commencé à lui envoyer des messages de plus en plus étranges. Dans l’un d’entre eux, il lui a demandé de tuer sa compagne, son ex-femme avec laquelle il a une fille ainsi que lui-même. Le tout pour la somme de 300’000 francs.