Il enjambe la barrière et traverse le pont qui passe sur l’A9

«J’ai d’abord cru que je voyais mal. Et puis non, c’est bien un garçon qui traversait le pont en dessus de l'autoroute A9, trottinette à la main», s’exclame un chauffeur poids lourds, témoin de la scène mardi matin alors qu’il chargeait du béton dans son camion dans une centrale de Sion (VS). «J’ai pensé: ‘Mais il est fou ou bien?!’ Si sa main avait lâché la barrière de sécurité, il serait tombé sur l'autoroute. Et avec le nombre de voitures qui passent...» Le jeune homme qui, après avoir enjambé la barrière de sécurité, longeait la passerelle entre les deux giratoires desservant les entrées et sorties de l’A9, à la hauteur de Sion Ouest.