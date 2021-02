France : Il entame son 10e jour de grève de la faim pour régulariser un jeune Malien

Véronique et Éric, un couple d’enseignants français, se battent depuis des mois pour qu’un jeune migrant qu’ils ont accueilli dans leur famille, ne soit pas renvoyé vers le Mali.

L’enseignant dit avoir perdu six kilos depuis le début de sa grève de la faim.

«Je ne m’alimente plus, je bois des tisanes, pour avoir quelque chose de chaud. Je suis fatigué mais hyper motivé à aller jusqu’au bout pour Madama», témoigne auprès de l’AFP Éric Durupt, enseignant dans un lycée du Puy-en-Velay (centre), suivi médicalement.

Contrat d’apprentissage

«C’est notre dernier recours, je ne lâcherai rien», ajoute l’enseignant qui dit avoir perdu six kilos depuis qu’il a entamé sa grève, le 30 janvier.En décembre 2018, Madama Diawara, 16 ans, arrivé du Mali quelques mois plus tôt après avoir traversé la Méditerranée puis les Alpes, a été accueilli par Eric Durupt et sa compagne, également enseignante.