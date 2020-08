Tennis Il entame son match de reprise par un service inattendu

Pour son tout premier match officiel depuis six mois, le Kazakh Alexander Bublik a commencé la rencontre avec un service à la cuillère.

Ç a y est, le tennis mondial a repris ses droits. Après cinq mois et demi d’arrêt, le circuit ATP a signé son grand retour avec le début du Masters 1000 de Cincinnati. Dans ce contexte, les premiers gestes sont scrutés de près.

Si la logique voudrait que les joueurs fassent preuve d’application, de concentration, pour retrouver leurs repères et se mettre doucement en confiance, Alexander Bublik a, lui, choisi l’effet de surprise.

Le Kazakh de 23 ans, 51e mondial, était opposé à Karen Khachanov (ATP 15) pour son entrée dans la compétition. Son premier match officiel depuis six mois. A u moment d’engager celui-ci, il a délivré un surprenant service à la cuillère. Un coup d’épée dans l’eau puisque son adversaire ne s’est pas laissé avoir et a remporté le point. Pas de quoi décevoir Bublik, visiblement fier de son initiative et qui a esquissé un large sourire.