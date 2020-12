L’occasion était trop belle pour passer à côté: deux Ferrari, une 550 Maranello et une 348 TS, étaient affichées au prix de ­berlines standard. Un Vaudois s’est donc contenté d’avoir vu des photos des bolides avant de courir à sa banque retirer quelques dizaines de milliers de francs et de payer le vendeur, sans facture ni garantie.

Or, ce dernier n’était pas le détenteur de ces véhicules anciens. Les cartes grises n’étaient d’ailleurs pas à son nom. L’avocat de la véritable propriétaire, Me Christian Favre, raconte: «À la mort de son mari collectionneur, dont elle a financé la passion, elle a confié une BMW (lire encadré ) et deux Ferrari à un ami du défunt.» Il était chargé de les entretenir et de les préparer pour une vente éventuelle. Sauf que, endetté, l’homme a cédé ces voitures à un prix en dessous du marché et a dépensé l’argent. Une plainte a été déposée. «Nous avons demandé, et enfin obtenu, le séquestre des véhicules, en vue de leur restitution.»