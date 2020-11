Un petit miracle est récemment survenu à l’hôpital Ton Yen de Zhubei, dans le comté de Hsin­chu (nord-ouest). Chiu, 18 ans, a été victime d’un grave accident de scooter en juillet dernier. Le jeune homme a été hospitalisé dans un état critique: il était dans le coma, souffrait notamment de lacé­ra­tions de la rate, du rein droit et du foie, d’une hémor­ra­gie due à des frac­tures de la cavité abdo­mi­nale, d’une hémor­ra­gie d’une artère iliaque commune et plusieurs organes internes étaient sérieusement touchés.

Grâce à une opération, les médecins ont pu stabiliser son état, mais le patient est tombé dans un coma encore plus profond, racontait «Taïwan News» la semaine dernière. Au cours de son hospitalisation, Chiu a été opéré à six reprises, le personnel médical tenant à procéder étape par étape. Une infirmière raconte avoir assisté à «un constant tir à la corde entre le patient et le dieu de la mort». Continuellement à son chevet, sa famille n’a cessé de prier pour qu’il se réveille. C’est finalement après soixante-deux jours de lutte que Chiu est revenu à lui.