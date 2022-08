Omission de porter secours : Il entend un homme être torturé en direct mais ne fait rien

Un habitant du Rheintal, dans le canton de Saint-Gall, vient d’être condamné par ordonnance pénale pour omission de porter secours à une personne en danger. Ce qui détonne dans l’histoire, c’est la distance qui sépare le lieu où se trouvait le condamné et la victime. Les faits se sont en effet produits fin 2019, à Nuremberg (All).

Un père de famille a été menacé de mort par deux camarades de jeu en ligne de son fils, alors âgé de 14 ans. Les copains, âgés à l’époque de 23 et 21 ans et originaires de la région de Cologne (All), avaient appris que leur ami avait été battu par son père. Ils voulaient le venger et avaient prévu de donner une correction au père, qui inclurait de la torture.