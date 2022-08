Royaume-Uni : Il entre dans une maison et abat une fillette de 9 ans

La police du Merseyside est intervenue dans une maison de Liverpool, lundi soir. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont découvert une jeune fille de 9 ans inanimée. Grièvement blessée par balle au niveau de la poitrine, l’enfant a été emmenée d’urgence à l’hôpital, où elle est décédée. Un homme et une femme ont par ailleurs été blessés. Pour l’heure, les circonstances du drame restent floues. Ce que l’on sait, c’est qu’un individu encore non identifié s’est introduit de force dans la maison et a ouvert le feu, rapporte le «Guardian» .

La police s’est lancée dans une chasse à l’homme pour retrouver l’auteur des tirs. Les autorités font du porte-à-porte à la recherche de témoignages et sont en train d’analyser les images de vidéosurveillance des environs. «Ce crime est odieux et nos communautés doivent se manifester et nous dire qui est responsable. Cet individu lâche ne mérite pas de se promener dans les rues et je demande instamment à ceux qui savent quelque chose de nous parler», a déclaré Jenny Sims, cheffe adjointe de la police de Liverpool.