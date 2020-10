France : Il entre en prison 12 ans après sa condamnation

Un Français avait fui en Suisse au début des années 2000 alors qu’il était visé par une enquête pour des violences et des agressions sexuelles sur les membres de sa famille. Il a été retrouvé mardi.

«Il est resté longtemps dans l’impunité en Suisse, mais la justice française à la mémoire longue et cette peine, douze ans après les faits, a été menée à exécution», s’est félicité le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, lors d’une conférence de presse.

L’ancien habitant d’Orchamps-Vennes (Doubs), aujourd’hui âgé de 55 ans, avait fui en Suisse au début des années 2000 alors qu’il était visé par une enquête pour des violences et des agressions sexuelles sur les membres de sa famille. Il avait été condamné en 2008 à Besançon, en son absence, à 5 ans de prison pour «violences habituelles» sur sa femme et ses trois enfants et «agressions sexuelles par ascendant» sur les enfants.