Rugby : Il envahit le terrain et se met à dos tout un pays

Un homme a perturbé la rencontre entre le Pays de Galles et l'Afrique du Sud, faisant perdre les Britanniques. Il paie maintenant de lourdes conséquences.

À ce moment de la rencontre, les Gallois étaient à l’attaque. Liam Williams a été dérangé dans sa course par un «supporter» qui s’était invité sur la pelouse, alors qu’il tentait de marquer un essai par le côté gauche du terrain.

Si l’arbitre a accordé une pénalité à l’équipe lésée, celle-ci n’a pas réussi à capitaliser là-dessus et remporter la victoire. Les Springboks se sont finalement imposés (23-18), notamment grâce au seul essai du match marqué, à la 74 e minute, par Malcolm Marx.

Lynchage en ordre

En colère, les réactions ont fusé dans le stade. Alors que l’envahisseur était évacué par la sécurité, les autres supporters ont été nombreux à l’asperger de bière et de mots doux.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes lui attribuent la défaite du Pays de Galles et soulignent qu’il est sûrement devenu «l’homme le plus détesté du Pays de Galles».

La discrétion ne semble pas non plus être le fort du bonhomme. Certains sites d’informations soulignent qu’il a pu être identifié grâce à une vidéo publiée sur TikTok, sur laquelle on le voit descendre des tribunes avant de commettre son méfait.