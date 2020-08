Basketball

Il envisage de s’amputer pour poursuivre sa carrière

George Bates, un basketteur en fauteuil roulant, a été déclaré inéligible à la discipline suite à un changement du règlement. En réponse, il se dit prêt à prendre une décision forte.

Tout est parti d’une modification du règlement. Poussée par le Comité international paralympique (IPC), qui brandissait la menace de l’exclure des prochains Jeux paralympiques, la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant (IWBF) a revu ses critères de classification. Concrètement, les joueurs internationaux sont classés entre 1,0 (les plus affaiblis) et 4,5 (les moins affaiblis). L’IPC a exigé que ceux situés entre 4,0 et 4,5 passent par un processus de reclassification. Or, George Bates appartient à la «catégorie» 4,5 et il a donc été déclaré inéligible à la pratique du handisport.