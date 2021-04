Aux Etats-Unis, la March Madness est une institution. Ce tournoi organisé chaque année en mars, qui met aux prises une soixantaine d’équipes de tout le pays et clôture la saison du championnat universitaire NCAA, suscite un engouement que seuls de rares événements, comme le Superbowl, peuvent lui envier.

C’était sans compter sur Jalen Suggs, qui s’est emparé du ballon dans son camp avant d’envoyer un tir du milieu de terrain. Le buzzer a retenti et le ballon, aidé par un rebond sur la planche, a terminé sa course dans le panier. Match terminé. Score final: 93-90 en faveur de Gonzaga, qui valide par ce shoot sensationnel sa place en finale. Les Bulldogs y affronteront les Bayler Bears et peuvent rêver du premier titre de champion NCAA de leur histoire.