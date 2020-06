il y a 1h

Harcèlement à l’école

Il envoie un selfie de lui à moitié nu à ses élèves

Dans une école secondaire de Lucerne, un enseignant a dépassé les limites à plusieurs reprises. Bien qu’il ne soit plus en poste dans l’établissement, il laisse derrière lui des parents inquiets et des élèves traumatisés.



de Zora Schaad, Anja Zingg

1 / 4 F.G a envoyé à ses élèves un selfie de lui très osé. Capture d’écran privée L’enseignant a envoyé sur le groupe de discussion whatsapp de la classe une image de son caleçon de Noël qui fait de la musique. Capture d’écran privée Pour Regula Bernhard Hug, directrice de Protection de l'enfance Suisse, il s’agit clairement de «harcèlement sexuel».

Le haut du corps nu, l’étiquette du slip visible, la bouche entrebâillée laissant apparaître une langue lascive. Le selfie publié par F.G* sur Snapchat est plutôt osé. Pourtant, le problème réside ailleurs. En effet, cet enseignant dans un cycle à Lucerne a aussi envoyé ce cliché à ses élèves. Et ce n’est pas la première fois que F.G agit de manière inappropriée avec sa classe. Résultat : Il ne travaille plus dans l’établissement depuis mai dernier.

Démasqué grâce à une lettre d’amour

L'affaire a éclaté au grand jour l’an dernier après la découverte d’une lettre. Cette dernière écrite par l’enseignant était adressée à un élève de 13 ans. F.G. y écrit « Tu sais très bien que je t’aime, ça me fait mal quand tu abuses de ça. » Il conclut en disant que cela le rend triste que ce ne soit plus comme à l’époque « où nous avons beaucoup ri ensemble, je t’aime quand même. » Cet événement a passablement affecté l’élève et l’ensemble de son entourage qui se dit traumatisé.

Une photo de son caleçon

Un autre incident de la sorte s'est produit peu avant Noël. L'enseignant a envoyé une vidéo d’un caleçon dans le groupe de conversation Whatsapp de sa classe. On peut voir un Père Noël sur l’entrejambe du boxer avec les mots « Faites un vœu» écrits dessus. Un chant de Noël retentit dans le slip et F. G. écrit: « Vous devez l’écouter avec le son. Oui, je le porterai demain. Et non, je ne vous le montrerai pas.»

Le risque est élevé qu’il continue d’enseigner… «et d’harceler»

Le message de Regula Bernhard Hug, directrice de Protection de l'enfance Suisse est clair : «Les élèves dépendent de leurs professeurs, ils sont notés par eux chaque semestre. Ce professeur a abusé de la relation de dépendance dans plusieurs cas et a clairement dépassé les limites en ce qui concerne les enfants qui lui sont confiés. Du point de vue de la protection de l'enfance, c'est du harcèlement sexuel». Bernhard Hug critique le fait que le droit pénal continue de faire la distinction entre les incidents en ligne et hors ligne et punit le harcèlement sur Internet moins sévèrement que le harcèlement physique. Et d’ajouter que « ce professeur doit figurer sur la liste noire car le risque qu’il soit embauché dans une nouvelle école et qu’il continue de se comporter de la sorte est élevé.»

«Une proximité inappropriée»

Pour Thomas Minder, président de l'association des directeurs d'école, l’attitude de l’enseignant est inconcevable. «Je serais très mal à l'aise si le professeur de mes enfants envoyait une vidéo comme celle-ci. Avec ses élèves, on communique toujours dans le rôle d’enseignant, quelle que soit la plateforme. Il faut toujours être conscient de l’image que l’on transmet, y compris sur les réseaux sociaux. «Selon moi, les incidents en question témoignent d’une proximité qui n’est pas appropriée.»

L’école n’a pas tout de suite agi

Les incidents ont tous eu lieu l’an dernier. Certains sont connus de la direction de l'école depuis ce printemps, selon les parents concernés. Ces derniers se disent choqués et en colère que rien n’ait été fait depuis. Ce n'est que lorsque les élèves ont dû retourner à l'école le 11 mai, après la réouverture des écoles qui avaient été fermées en raison du coronavirus, que les parents ont reçu une lettre les informant que F. G. ne travaillait plus à l'école.

« Une plaisanterie déplacée »

L’enseignant ne nie pas les cas et explique les incidents. Il a envoyé la photo sur Snapchat pour montrer sa nouvelle coupe de cheveux. « J'ai envoyé la photo à tous mes amis de Snapchat, pas a une personne en particulier », a déclaré le père de famille.

À propos de la vidéo avec les sous-vêtements, F. G s’explique ainsi : « Nous avons convenu en classe de porter tous une tenue de Noël le jour suivant. J'ai fait des courses au Manoir. J'y ai enregistré la vidéo des culottes qui sonnent que je voulais montrer à ma classe. Une plaisanterie déplacée». Entretemps, l'enseignant a reconnu que son comportement n’était pas approprié et comprend qu’il a offensé les parents, les élèves et ses collègues:

Enquête en cours

Invoquant le secret professionnel, la directrice de l'école n’a pas souhaité pas confirmer ou infirmer que F. G. a dû quitter l'école à la suite des incidents susmentionnés. Elle s’est contentée de dire: «la relation de travail avec G. était limitée jusqu'aux vacances d'été. Nous avons décidé d'un commun accord que M. G. quittera l'école plus tôt».

Le ministère public de Lucerne confirme qu’il a été rapporté qu’un ancien enseignant avait commis des fautes. «La police enquête actuellement et décidera par la suite avec le ministère public si une enquête pénale sera ouverte ou non dans cette affaire. C’est encore en cours pour le moment», déclare Simon Kopp, porte-parole du ministère public de Lucerne auprès des médias.