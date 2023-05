Il escalade le Palais fédéral et personne ne l’arrête

Un jeune homme de 18 ans a récemment grimpé sur le toit du Palais fédéral. Il a filmé ses exploits et a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux ce week-end. Pendant toute l’escalade, il n’est pas repéré par les services de sécurité.

Le grimpeur qui souhaite rester anonyme n’est toutefois pas un inconnu. Se présentant sous le pseudonyme «Elijah», il explique sa motivation dans le «Tages-Anzeiger»: «Notre vie est très fortement marquée par le travail. Nous ne nous rendons presque plus compte que nous sommes en vie». Même si ses actions sont dangereuses et illégales, il souhaite échapper à ce sentiment d’enfermement grâce à l’escalade. Et le Palais fédéral était pour lui «une sorte de trophée à empocher».