Le match de Serie A (première division brésilienne) entre Vasco de Gama et Bahia s’est terminé sur le score de 0-0, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’action sur la pelouse.

En cause: un contact fortuit entre le gardien et l’attaquant adverse Leandro Castan, lequel a involontairement essuyé ses crampons sur le visage de son adversaire.

Après avoir été vérifier les images à la vidéo, l’arbitre a non seulement annulé le but, mais il a également expulsé Leandro Castan pour son geste déplacé. Douglas Friedrich a été remplacé dans la foulée et le match s’est finalement terminé sur le score de 0-0.