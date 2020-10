France : «Il est 21h. Merci de rentrer chez vous»

En Ile-de-France et dans huit métropoles, le confinement nocturne a démarré samedi soir pour presque 20 millions de Français.

Quelque 12'000 policiers et gendarmes, auxquels s'ajoutent les équipes de police municipale, sont déployés pour faire respecter le couvre-feu, comme ici à Marseille.

Près de 20 millions d’habitants en région parisienne et dans huit métropoles se sont pliés samedi à l’obligation de couvre-feu, mesure prise par le gouvernement pour enrayer la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus.

«Il est 21h00 et il n’y n’a plus personne. La situation est quasi propre», constate le commissaire Patrick Caron, de la DOPC (La Direction de l’ordre public et de la circulation), en patrouille aux abords du Quartier Latin, à Paris.