France Il est 5h39 à Cannes et la plage est déjà bondée

Une photo publiée samedi matin sur Facebook a suscité une vague de réactions incrédules et sceptiques. Pourtant, elle est authentique.

À première vue, on croirait à un montage, à un fake ou à une image totalement sortie de son contexte. Publié samedi à 8h sur Facebook, le cliché montre une foule de touristes investissant une plage publique de Cannes. Il fait encore nuit noire, mais qu’à cela ne tienne: les vacanciers sont déjà en train de déployer serviettes et parasols.

«Cannes 5h39: les gens commencent à s’installer, la plage est déjà pleine», avait écrit un certain Nico PN en légende de sa photo. En un éclair, cette publication est devenue virale, suscitant l’incompréhension et le scepticisme des internautes. Dépassé par les événements, l’auteur de ce cliché s’est retrouvé assailli de questions et de commentaires suspicieux, voire hostiles.

Deux cars de touristes italiens

Interloquée, la rédaction de «Nice Matin» a cherché à en savoir plus. Et il s’avère que Nico PN n’a rien inventé: oui, la plage Jean-Hibert était bel et bien bondée avant même le lever du soleil. Contactée, la ville de Cannes a expliqué que deux cars remplis de touristes italiens avaient débarqué à l’aube près de la plage, et que les vacanciers avaient immédiatement investi les lieux.