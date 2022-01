Nathan rebondit dans le rap après Kids United

Nathan Laface : Il est bien loin le temps des reprises avec Kids United

Depuis la fin du groupe d’enfants, le neuchâtelois Nathan Laface donne dans le hip-hop. Il vient de sortir son 3e clip.

Membre de Kids United Nouvelle Génération, au sein duquel on l’appelait le «p’tit Suisse» , Nathan Laface a su magnifiquement et très rapidement rebondir après que la dissolution de son groupe de reprises a été annoncée en juin 2021. Sous le pseudo de NTH, le Neuchâtelois de 15 ans rencontre désormais le succès dans le hip-hop.

Depuis juillet 2021, le rappeur a dévoilé deux clips, «Par amour» et «AR». Le premier a dépassé le million de vues sur YouTube, le second s’en approche. Le 14 janvier 2022, il a lâché son 3e morceau, «Low», enregistré avec Jaekers, protégé de Dadju. Si on se réfère aux publications Instagram de NTH, la vidéo a été tournée dans les derniers mois de 2021 dans la Métropole du Grand Paris.

«Cela faisait un moment que, dans ma tête, j’avais l’idée de continuer l’aventure musicale, mais avec mon style. Avec les Kids, j’ai beaucoup appris et évolué. Mais le rap, j’en écoute depuis longtemps, j’aime ça et cela me correspond. Même si mon rap n’est pas violent, mais mélodique. Je suis plus orienté vers la pop urbaine. Je parle de mon quotidien», a raconté Nathan Laface à «La Nouvelle République».