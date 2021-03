Procès aux États-Unis : Il est celui qui a dénoncé George Floyd à la police

Un jeune homme a regretté mercredi, au procès du meurtre de George Floyd, d’avoir accusé le quadragénaire noir d’avoir utilisé un faux billet.

«Si j’avais pris le billet, tout ça aurait pu être évité»: un jeune homme a regretté mercredi, au procès du meurtre de George Floyd, d’avoir accusé le quadragénaire noir d’avoir utilisé un faux billet, ce qui avait entraîné l’intervention de la police. Christopher Martin, 19 ans, était appelé comme témoin au procès du policier blanc Derek Chauvin, qui est resté agenouillé sur le cou de l’Afro-Américain pendant plus de neuf minutes, le 25 mai à Minneapolis, dans le nord des États-Unis.

Effaré, ses mains sur sa tête

Après plusieurs minutes, George Floyd a acheté un paquet de cigarettes avec un billet de vingt dollars. «J’ai vu un pigment bleu (…) j’ai trouvé ça bizarre, et j’ai pensé qu’il était faux», a ajouté le jeune homme, visiblement nerveux. Dans son magasin, si un caissier accepte un faux billet, la somme est retirée de son salaire. M. Martin l’a accepté, mais «après réflexion», il en a parlé à son responsable qui lui a ordonné de demander à M. Floyd de revenir dans la supérette.

Le quadragénaire étant resté dans un véhicule garé devant le commerce avec des amis, le jeune caissier et des collègues sont alors sortis pour lui parler. Mais ils ne sont pas parvenus à le convaincre et un des employés du magasin a fini par appeler la police. La suite est connue: l’Afro-Américain s’est retrouvé menotté, plaqué au sol, avec le genou de Derek Chauvin sur son cou.

Christopher Martin a assisté à son supplice, il a même filmé quelques extraits qu’il a effacés le soir même parce qu’il ne voulait «montrer ça à personne». Sur une vidéo de caméra de surveillance présentée aux jurés, on le voit, effaré, mettre ses mains sur sa tête. Au procureur, qui lui a demandé ce qu’il ressentait à ce moment-là, il a répondu, la voix étranglée par l’émotion: «De l’incrédulité et de la culpabilité.» Il a depuis déménagé et n’a jamais remis les pieds à Cup Foods.