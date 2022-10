Suisse : Il est «central» que les régions de montagne soient accessibles

Le Groupement suisse pour les régions de montagne constate que «la politique des transports de la Confédération se concentre de plus en plus sur le trafic d’agglomération».

«La politique des transports de la Confédération se concentre de plus en plus sur le trafic d’agglomération» constate «avec inquiétude» le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB). Dans un communiqué de presse paru ce mardi, il rappelle qu’«il est indispensable que les régions de montagnes et les espaces ruraux disposent d’une bonne accessibilité routière et ferroviaire. Il s’agit d’un facteur central non seulement pour la population locale et l’économie mais également pour le tourisme».