Accident de téléphérique en Italie : «Il est clair que dans notre pays quelque chose ne fonctionne pas»

Le gouvernement italien a promis lundi de faire toute la lumière sur la chute d’une cabine de téléphérique qui a fait 14 morts dimanche à Stresa, au bord du lac Majeur.

L’accident s’est produit vers 12h30 à une centaine de mètres de la dernière station d’altitude du téléphérique au sommet du mont Mottarone. Il serait dû à la rupture d’un câble sur la partie la plus haute du parcours. Un problème de surcharge semblait écarté, puisque ces cabines peuvent embarquer plus de 35 passagers. La cabine a fait une chute d’une quinzaine de mètres, puis a dévalé une partie de la pente avant de s’écraser contre un arbre. Cet accident est intervenu alors que la péninsule commence à peine à accueillir de nouveau des touristes avec la levée des restrictions dues à la lutte contre la pandémie de Covid.

Double problème

Le ministre des Transports s’est entretenu avec les autorités locales et régionales: «Toutes les institutions s’engagent ensemble non seulement pour éviter que cela se produise de nouveau mais aussi pour aider ceux qui ont été affectés (...) Il est important de comprendre la dynamique (des événements) et en même temps aider ceux qui sont frappés par ce drame», a-t-il dit. Le téléphérique, qui relie en 20 minutes le village de Stresa au mont Mottarone qui culmine à près de 1.500 mètres en offrant une vue spectaculaire sur le lac Majeur et les Alpes, avait été fermé entre 2014 et 2016 pour des travaux d’entretien.