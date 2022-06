Guerre en Ukraine : «Il est clair que les Ukrainiens contrôlent l’information parfaitement»

Peut-on vraiment croire la communication ukrainienne ? Si Kiev a imposé son narratif sur la guerre, les Occidentaux se veulent rassurants: le partage des informations est «satisfaisant».

Kiev a imposé son narratif sur la guerre qui ravage l’Ukraine, avec quelques exagérations et autres données invérifiables. Mais les Occidentaux jurent qu’en coulisses, le partage des informations est, sinon parfait, du moins satisfaisant avec leur allié ukrainien. Depuis l’invasion russe du 24 février, les Ukrainiens diffusent des chiffres sur les pertes humaines et matérielles des deux camps qu’aucun analyste ni décideur ne prend pour argent comptant.

Chiffres exagérés

Même avec leurs alliés, la transparence n’est pas totale. Mais nul ne s’en émeut. «Il est clair que les Ukrainiens contrôlent l’information (...) parfaitement», constate Mark Cancian, analyste du groupe de réflexion américain CSIS. «Ce n’est pas inhabituel. Les alliés manipulent toujours leurs parrains». «Les Ukrainiens ont été très forts – et le sont encore – dans le champ informationnel. Ils ont gagné la bataille du narratif dans les pays occidentaux», renchérit une source militaire française. «Ils nous ont inondés d’images captées au plus près du terrain. Les Russes, bizarrement, étaient totalement absents de ce champ-là alors qu’on s’attendait à la machine de leur propagande», ajoute-t-elle.

«Le visible, le réel»

Les données précises sont inexistantes. L’AFP n’est pas en mesure d’obtenir des sources indépendantes. Ces données sont pourtant essentielles pour que l’Otan, les Etats-Unis et l’Union européenne mesurent la situation sur le front et les besoins de l’Ukraine. Or, depuis quelques semaines, Kiev a inversé son discours, admettant jusqu’à 100 morts et 500 blessés par jour. Enfin crédible ? Pas si sûr.