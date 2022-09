L'OFSP livre ses recommandation pour le vaccin de rappel

Coronavirus : «Il est essentiel de choisir le bon moment pour le vaccin de rappel»

Alors que le nombre d’infections au Covid-19 est actuellement relativement bas , l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’attend à «une nouvelle hausse de l’incidence des infections et du nombre de cas» en automne et en hiver. L’OFSP et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont donc tenu ce vendredi une conférence de presse pour expliquer leur recommandation en vue d’une nouvelle vaccination de rappel cet automne.

Linda Nartey, la vice-directrice de l’OFSP, a rappelé que la situation actuelle est différente de celle d’il y a un an. «Environ 97% de la population suisse a déjà été en contact avec le virus par vaccination ou infection. Et près de 70% de la population a été vaccinée plusieurs fois. Les personnes qui entrent en contact avec le virus disposent donc très probablement d’un système immunitaire au moins partiellement préparé au coronavirus», a-t-elle souligné.

Il est ainsi «peu probable» que les personnes sans facteurs de risque développent des symptômes sévères cet automne. Par conséquent, la recommandation vise «prioritairement à protéger les personnes vulnérables contre une forme grave de la maladie. D’une part, les personnes âgées de 65 ans ou plus, et, d’autre part, celles de 16 à 64 ans avec un risque accru, en raison par exemple d’une maladie préexistante ou d’une grossesse», annonce l’OFSP.

En second lieu, l’OFSP et la CFV se sont adressés aux personnes âgées de 16 à 64 ans, sans facteurs de risque mais qui travaillent dans les soins aigus et à long terme, ou qui s’occupent de personnes vulnérables à titre professionnel ou privé. Comme l’explique l’OFSP, une vaccination de rappel leur offre non seulement «une certaine protection à court terme contre une infection», mais «peut aussi réduire l’absentéisme jusqu’à un certain point».