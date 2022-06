TROUBLE NEUROLOGIQUE : «Il est étonnant de faire un Ramsay Hunt à l'âge de Justin Bieber»

Le syndrome de Ramsay Hunt, dont souffre le chanteur Justin Bieber qui vient d'annuler deux dates de concert, est un trouble rare paralysant un côté de son visage, causé par une réactivation du virus de la varicelle.

Qu'est-ce que c'est ?

Quels sont les symptômes ?

Dans la plupart des cas apparaît une éruption rougeâtre (érythémateuse), douloureuse, cloquée (vésiculeuse) qui affecte la partie externe de l’oreille (pavillon) et souvent le conduit auditif externe. «Le diagnostic est souvent posé en raison de cette éruption vésiculeuse dans le pourtour de l'oreille ou à l'intérieur du conduit auditif», dit à l' AFP Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches (AP-HP Hôpitaux de Paris). Dans certains cas, l’éruption cutanée, y compris les cloques douloureuses, peut également affecter la bouche, le palais et la partie supérieure de la gorge.

Quelles en sont les causes ?

Le syndrome de Ramsay Hunt est causé par le virus varicelle-zona, le même virus qui cause la varicelle et le zona. Le virus peut rester dormant pendant des décennies chez une personne qui a eu la varicelle dans son enfance. La réactivation du virus varicelle-zona entraîne le zona et, dans certains cas, évolue en syndrome de Ramsay Hunt. La raison pour laquelle le virus réactive et affecte le nerf facial dans le syndrome de Ramsay Hunt est inconnue.