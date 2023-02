Disparue au Portugal : «Il est évident que Julia n'est pas Maddie McCann»

Les propos de Julia sont remis en cause par la police polonaise et même par ses proches: la jeune femme de 21 ans prétend être Maddie McCann, disparue au Portugal en 2007.

«Il est évident que Julia n’est pas Maddie». Les proches de la jeune Polonaise, qui prétend depuis quelques jours sur les réseaux sociaux pouvoir être Maddie McCann , fillette disparue en mai 2007 au Portugal, ont réagi dans un communiqué. Alors que la jeune femme indique que sa famille a toujours été très vague et fuyante sur son enfance, l'entourage dément: «Nous avons des souvenirs, nous avons des photos» et un acte de naissance aurait même été présenté.

Les révélations de Julia, qui a notamment ouvert une page dédiée sur Instagram, font le buzz et relancent le débat autour d'une affaire policière parmi les plus intrigantes en Europe ces dernières années. Pour tenter d'expliquer la démarche de la jeune femme qui demande un test ADN, ce que semblent d’ailleurs avoir fini par accepter les parents de la fillette disparue; ses proches, «dévastés par la situation», parlent de troubles psychiatriques et de «mensonges»: «Elle a quitté la maison, elle refuse le traitement et ne prend pas de médicaments régulièrement».