Football: «Il est exclu qu’Yverdon joue ses matches de Super League à Sion»

Directeur général d’Yverdon Sport, Marco Degennaro s’est épanché sur notre site quelques heures après la promotion actée de son équipe en Super League. Les propos du dirigeant italien de 52 ans, qui se projette dans un futur où la domiciliation de son club est encore enrobée d’un gros point d’interrogation: «On va tout faire pour que le Stade municipal soit prêt le plus rapidement possible à recevoir des rencontres de Super League. Et d’ici là, on remercie la Ville de Sion de nous mettre son stade à disposition.»