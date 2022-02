Des assouplissements salués – «Il est impératif de tirer les leçons de ce qu’il s’est passé»

Commerces aussi sans masques

La fédération du commerce de détail Swiss Retail, qui représente une cinquantaine d’enseignes, indique que l’obligation du port du masque sera bel et bien abandonnée dès jeudi dans les magasins. Les collaborateurs et les clients qui voudront en porter un par sécurité pourront le faire, précise l’organisation. Après les annonces du Conseil fédéral, Swiss Retail salue «un grand pas vers la normalité», mais recommande toujours «au personnel des magasins de porter un masque dans la zone réservée aux clients. Elle encourage aussi les employeurs à continuer de mettre des masques à disposition». Dans un communiqué publié mercredi, les membres de Swiss Retail disent par contre qu’ils «maintiendront provisoirement les mesures concernant l’aération, les règles de distance et d’hygiène, les dispositifs techniques de protection et d’autres mesures relevant de leur responsabilité (…) Ils ne les supprimeront progressivement qu’en cas de nouvelle détente de la situation épidémiologique.» Coop et Denner nous ont aussi indiqué être sur la même longueur d’onde que Swiss Retail, soit le port du masque sur une base volontaire pour clients et employés.