La 4e dose de vaccin doit bientôt être proposée en Suisse

Covid-19 : «Il est important que la 4e dose puisse bientôt être proposée»

Le conseiller d’État bâlois Lukas Engelberger, comme plusieurs autres, n’attend plus que les recommandations de l’OFSP, pour déployer une nouvelle campagne de vaccination.

Le temps passe, l’immunité diminue, et le monde politique attend. L’OFSP doit bientôt dévoiler ses recommandations pour une deuxième dose de rappel dès l’automne. Pour tout le monde? Pour les 65 ans et plus? À Genève, un crédit a déjà été voté pour déployer la campagne de rappel, à adapter ensuite, selon les détails des recommandations fédérales.