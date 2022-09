Joe Biden: «Il est impossible de gagner une guerre nucléaire»

New York : Pour Joe Biden, la Russie a «violé de manière éhontée» les règles de l’ONU

Le président américain accuse Moscou d’«anéantir le droit de l’Ukraine à exister» et demande d’élargir le Conseil de sécurité aux pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes.

Joe Biden a accusé, mercredi, la Russie d’avoir «violé de manière éhontée» les principes fondateurs de la Charte des Nations unies, autour desquels il a appelé tous les pays, démocratiques ou non, à s’unir. Le président américain a martelé que l’institution reposait sur «l’interdiction claire de s’approprier par la force le territoire du pays voisin», et a ajouté, à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU: «Cette guerre anéantit le droit de l’Ukraine à exister, tout simplement.»

Face à cette invasion menée par un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, Joe Biden a aussi estimé que le temps était venu de réformer cet organe, souvent paralysé par l’usage du droit de veto. Il a appelé à «augmenter le nombre de membres permanents et non permanents» du Conseil de sécurité, afin que des pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes puissent y être représentés. Cet organe majeur compte pour l’heure cinq membres permanents: États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Chine.