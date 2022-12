Crémines (BE): Il est interdit d’interdire la prostitution

Crémines (BE) : Il est interdit d’interdire les salons de prostitution

Pour la maire de la petite bourgade du Jura bernois: «Deux établissements comme ça pour 500 habitants, c’est exagéré. Crémines est un village familial qui doit valoir pour autre chose que ses pince-culs, excusez-moi du terme. On n’est pas les Pâquis, on n’a pas les moyens policiers nécessaires pour assurer l’ordre.» Afin d’empêcher l’ouverture de nouveaux bordels – un projet étant à bout touchant dans le saloon le Mustang à l’entrée de Crémines – la pirouette trouvée était de modifier le règlement de l’affectation du sol et des constructions.