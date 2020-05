Coronavirus

Il est inutile et dangereux de désinfecter les rues, selon l’OMS

«Inactivés par la saleté», les produits aspergés pour «nettoyer» les espaces extérieurs comportent aussi des risques pour la santé.

Dans le cadre de la riposte à l’«ennemi invisible», elle précise que les rues et les trottoirs ne sont pas considérés comme des réservoirs d’infection du Covid-19. Sans compter que «pulvériser du chlore ou d’autres produits chimiques, même à l’extérieur, peut être dangereux pour la santé humaine, tant physique que psychique», met-elle en garde. Irritation des yeux et de la peau, broncho­spasme et troubles gastro-­intestinaux peuvent survenir par exemple au contact de ces désinfectants.