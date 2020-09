Ecublens (VD) : Il est jugé pour avoir tué l’amant de sa femme

Un homme qui avait tué un compatriote en 2018 au foyer de l’EVAM d’Ecublens (VD) doit rendre des comptes à la justice depuis ce mardi.

L’homme est aussi accusé de lésions corporelles simples qualifiées, voie de fait qualifié, injure, menaces qualifiées et délit manqué de contrainte. Pour le seul chef d’accusation d’assassinat, il encourt théoriquement au moins dix ans de prison. Arrêté peu après les faits, il est aujourd’hui en détention préventive à la prison de la Croisée. Il est arrivé menotté et masqué à l’audience.

Mariage arrangé

Ce jeune homme, né en 1998, s’est vite rapproché du couple, puis de l’épouse du prévenu. Au fil du temps, cette relation amoureuse d’abord platonique, a craquelé le fragile équilibre du couple. À plusieurs reprises et sans succès, l’accusé a ordonné à son rival de ne plus fréquenter son épouse. Une grande réunion familiale impliquant les deux parties, et mise sur pied en novembre 2017, avait abouti aux mêmes avertissements. En vain.