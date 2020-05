23.04.2020 à 15:00

Tanner Foust

Il est l'ambassadeur mondial de Volkswagen R

Pilote de course, cascadeur et animateur, l'Américain Tanner Foust ajoute une corde à son arc en devenant l'ambassadeur de la marque Volkswagen R.

Qui est Jason Bourne? C'est la question qui fait l'objet de la célèbre saga du même nom. Certes, Jason Bourne est incarné à l'écran par la star hollywoodienne Matt Damon, mais dans les spectaculaires scènes de cascades automobiles, c'est Tanner Foust qui prend le relais en se glissant dans la peau des divers agents secrets de la série.

Tanner Foust est pilote de course, cascadeur et animateur. Il a été quatre fois vainqueur du Championnat du monde de rallycross. Sa dernière victoire remonte à 2019, au volant d'une Volkswagen Coccinelle R-Line. Le pilote de Volkswagen peut également se targuer d'avoir été, à deux reprises, champion en Formula Drift et d'avoir remporté quatre médailles d'or aux X-Games.

Un homme aux talents multiples

À 46 ans, le pilote prend activement part au processus de sélection et de validation de nouveaux véhicules de rallye Volkswagen. «Tanner Foust est un homme aux talents multiples. Certes, il est avant tout un pilote d'exception, mais son attitude ultrapositive et son enthousiasme contagieux pour les voitures de sport font de lui quelqu'un de très sympathique. Tanner est en parfaite adéquation avec la marque et traduit, avec beaucoup de charisme et d'authenticité, ce que Volkswagen R représente dans le monde entier», souligne Jost Capito, qui est à la tête de Volkswagen R.

Début février, le GP Ice Race à Zell am See (Autriche) avait une nouvelle fois réuni le duo gagnant: Tanner Foust et la Beetle R. C'est à bord de la Coccinelle de 560 ch que Foust avait remporté le championnat américain de rallycross ARX en 2019, une victoire venue couronner la fin de la gamme. À Zell am See, le duo à succès a réalisé des drifts techniquement parfaits sur la piste glacée. «La Beetle R est le lieu de travail le plus amusant que l'on puisse avoir. C'est vraiment un bolide unique en son genre. La dernière fois que cette Beetle a participé à une course, c'était en 2019. C'est donc particulièrement spécial pour moi d'avoir pu la conduire à nouveau ici, à Zell am See», souligne avec enthousiasme l'ambassadeur de Volkswagen R.

Il fera dorénavant preuve de ses talents à bord de la eR1 et de l'Atlas Cross Sport, à bord duquel il prépare la course de rallye-raid Baja 1000. L'eR1 est un véhicule d'essai en vue de développer une voiture de course 100% électrique avec la carrosserie de la Golf. «L'avenir de Volkswagen et du sport automobile est électrique», déclare Tanner Foust, qui se réjouit tout particulièrement des courses avec l'eR1. Après le froid et la glace, il a pris la direction du soleil et du Dub Drive GCC d'Abu Dhabi, où a eu lieu, en février, le plus grand rassemblement de véhicules Volkswagen au Moyen-Orient. Outre les spectaculaires événements de drift, on y a également élu le modèle R de l'année.

Un cascadeur émérite

Les personnages des films d'action de la série des «Jason Bourne» ne sont pas les seuls à être reconnaissants à l'ambassadeur de Volkswagen R pour ses talents de pilote exemplaires. Tanner Foust a également participé à d'autres productions hollywoodiennes en tant que cascadeur, notamment dans «Iron Man 2», «Need 4 Speed» et la célèbre série de films «Fast & Furious». Dans «Tokyo Drift», il faisait des drifts autour de voitures de sport tunées et dans des entrées de parking exiguës. Ses talents de drifter sur mesure lui ont même valu d'être nominé aux Taurus World Stunt Awards.