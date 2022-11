Harry Styles roule sur l'or

Harry Styles : Il est la star de moins de 30 ans la plus riche du Royaume-Uni

À la tête d’une immense fortune, le chanteur et acteur Harry Style peut envisager l’avenir avec sérénité.

L’artiste anglais Harry Styles a commencé sa carrière avec son groupe One Direction, en 2010.

C’est officiel: Harry Styles est la célébrité de moins de 30 ans la plus riche du Royaume-Uni, avec une fortune estimée à 132 millions de francs, rapporte le « Daily Mail ». Ses revenus proviennent principalement de ses concerts à guichets fermés, des ventes de ses albums et de ses rôles au cinéma.

Le chanteur de 28 ans, qui a commencé sa carrière dans le groupe One Direction en 2010, était entré dans la liste des artistes britanniques de moins de 30 ans les plus fortunés, en 2016. Il atteint maintenant la première place après avoir franchi la barrière des 100 millions de francs au cours de l’année 2021. Cette position avait été occupée par son compatriote Ed Sheeran, mais il n’est plus éligible après avoir eu 31 ans, en 2022.