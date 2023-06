Vaud: Il est nécessaire de raboter la chaussée avant de poser la couche de roulement

Depuis plus d’un an, la route cantonale entre Treytorrens et Rivaz, sur le plat du Dézaley, fait l’objet d’un vaste chantier de réfection. La circulation y est parfois compliquée pour ceux qui empruntent la route du lac entre Lausanne et Vevey et certains automobilistes s’interrogent sur ce qu’ils observent. C’est notamment le cas ces tout derniers jours où le rabotage d’un revêtement jugé parfaitement neuf par les habitués du tronçon est raboté. De quoi susciter leur incompréhension. Or, le procédé est parfaitement normal. Explications.