EN VISITE AU GAS MONKEY GARAGE: Il est passé de tuner à star internationale

Difficile à dire si c’est de l’essence ou de la bière qui coule dans les veines de Richard Rawlings. À 53 ans, cet entrepreneur aux allures de bad boy, vêtu d’un T-shirt mettant en évidence ses bras tatoués, nous fait visiter son atelier climatisé. Ce faisant, sa main ornée de bagues tête de mort n’a de cesse d’ouvrir l’un des nombreux réfrigérateurs pour s’emparer d’une canette de Bud Light dont le «pschitt» à l’ouverture vient systématiquement interrompre son flot de paroles.

Mais il faut bien qu’il se lubrifie le gosier, surtout que sa voix est son capital. Après tout, l’ancien policier et pompier est devenu célèbre en tant qu’animateur et a réussi à s’introduire jusque dans les foyers des endroits les plus reculés du monde avec son émission «Fast N’ Loud», diffusée sur une chaîne câblée et en streaming sur Internet. Les émissions ainsi que les vidéos sur YouTube ont été filmées dans le Gas Monkey Garage, son QG situé entre Fort Worth et Dallas, au Texas. C’est au milieu d’une zone industrielle qui ne paie pas de mine qu’il a bâti un paradis de cylindrées qui comprend, outre son atelier et sa collection privée de voitures, un bar et un magasin de souvenirs dans lequel on peut acheter différentes sortes de T-shirts avec son logo, des vêtements pour motards et bricoleurs et tout l’attirail dont le mécano branché a besoin.

Un vrai touche-à-tout

Richard Rawlings a monté son Gas Monkey Garage de manière si professionnelle que c’en est devenu un véritable empire, dans lequel les voitures servent essentiellement de vitrine. Plusieurs centaines de millions de son copieux chiffre d’affaires sont réalisés grâce à la vente de vêtements qu’il expédie dans le monde entier ainsi qu’avec ses restaurants de Las Vegas, Dubaï et Tokyo.

Il est évidemment très attaché à ses voitures, dont plus d’une trentaine, brillant de mille feux, occupent une place dans sa collection privée. Mais sa dernière action marketing montre à quel point le chiffre d’affaires est important pour lui, car pour relancer les affaires après la pandémie et faire en même temps de la publicité pour sa société, chaque dollar dépensé par les clients dans sa boutique en ligne ou dans son magasin de Dallas donne droit à un billet de loterie. «Une fois par mois, nous tirons au sort un gagnant que nous invitons à venir ici, sur place pour choisir l’une de mes voitures (n’importe laquelle) avec laquelle il repartira à la maison», explique l’homme d’affaires.

Il ne pleure pas ses petits trésors. «Si l’une d’entre elle disparaît, je peux toujours la reconstruire», dit-il. À l’instar de la Mustang Cabrio montée sur cric que conduisait Pierce Brosnan dans l’«Affaire Thomas Crown». Intialement destiné à un ami, la Mustang tout-terrain verte lui a tellement plu qu’il en a construite une autre pour lui-même et c’est celle qu’il préfère désormais conduire.

Dans le grand hall d’exposition du siège social situé entre Fort Worth et Dallas, au Texas, plusieurs petits bijoux attendent un acheteur. Benjamin Bessinger Le Gas Monkey Garage est spécialisé dans la restauration fidèle de muscle cars américaines et dans le restomod. Benjamin Bessinger Richard Rawlings réalise aujourd’hui une grande partie de son chiffre d’affaires avec le merchandising et grâce à l’exploitation de ses restaurants. Benjamin Bessinger

Il ne faut toutefois pas se fier aux apparences de l’entrepreneur à succès dans le domaine des médias et du merchandising. Il ne restaure peut-être plus une centaine d’oldtimers par mois, comme à la grande époque, mais l’essence continue évidemment de couler à flots dans les veines de Richard Rawlings. Il a toujours quatre ou cinq voitures sur le pont et s’impose un projet par mois. Le passionné ne fait néanmoins pas la fine bouche. Si son cœur bat pour les muscle cars américaines, qu’il restaure à l’identique ou transforme en restomods en fonction des dernières tendances, son atelier abrite également une Jaguar Type E et une Lamborghini, qui devraient encore lui demander un certain nombre d’heures de travail.