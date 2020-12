Suisse : «Il est peut-être temps d’arrêter de regarder les points presse»

Submergé de commentaires virulents sur les réseaux sociaux, Alain Berset a répondu en personne à une internaute en colère. Un fait rarissime.

Avec l’aggravation de la crise sanitaire, le ton se durcit sur les réseaux sociaux, et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a déjà bloqué une cinquantaine de twittos qui dépassaient les bornes. Après la conférence de presse donnée vendredi par le Conseil fédéral, Alain Berset est tout particulièrement visé. Accusé de «terroriser» la population, le ministre de la Santé encaisse les critiques sans broncher. La plupart du temps, du moins.

Une internaute en a fait la surprenante expérience. Cette utilisatrice, qui prône un confinement strict, publie régulièrement des tweets virulents envers le Conseil fédéral. «Combien de personnes meurent parce que vous ne faites que rester spectateurs?» s’est-elle notamment insurgée après la conférence de presse de vendredi. Alain Berset, qui gère depuis près d’un an l’une des plus grandes crises sanitaires de l’histoire suisse, n’est visiblement pas resté indifférent face à cette pique.

«Un de mes tweets a dû toucher sa cible»

C’est pourtant bel et bien Alain Berset qui a répondu à cette twitto en colère, confirme à nos collègues de «20 Minuten» Peter Lauener, porte-parole du ministre de la Santé. Par sa réponse, le conseiller fédéral a voulu rappeler que rien n’obligeait les citoyens à suivre les conférences de presse concernant la crise du Covid-19. Son porte-parole explique qu’il est rare qu’Alain Berset réponde directement aux internautes. «L’équipe de communication gère généralement le compte Twitter», indique-t-il.

Cela étant dit, Peter Lauener regrette que le ton soit devenu beaucoup plus agressif ces derniers temps sur Facebook et Twitter. Il rappelle que le débat est sain, mais seulement s’il se déroule dans le respect. «Sur Facebook, les commentaires indécents sont supprimés, et il arrive que des blocages soient effectués. Les menaces sont signalées», conclut-il.