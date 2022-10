Belgique : Il est pincé après avoir fui à 190 km/h, avec 80’000 pilules d’ecstasy

Un homme de 35 ans a été interpellé, jeudi soir, après un accident sur une autoroute belge, alors qu’il transportait près de 80’000 pilules d’ecstasy et fuyait la police à très vive allure, a indiqué, vendredi, le Parquet d’Anvers.

L’homme a d’abord refusé de se soumettre à un contrôle policier dans le cadre d’une opération antidrogues dans la région de Dordrecht, dans le sud des Pays-Bas. Grâce à une alerte des policiers néerlandais, qui ont vu le fuyard se diriger sur l’A16, vers la Belgique, des agents belges ont pu le repérer peu après la frontière et plusieurs patrouilles autoroutières l’ont alors pris en chasse dans la région d’Anvers.

Cela a poussé le suspect à accélérer à «une vitesse allant jusqu’à 190 km/h», et à emprunter la bande d’arrêt d’urgence pour certains dépassements, explique la police. L’accident est survenu sur l’E313, à Grobbendonk, à l’est d’Anvers, quand la présence d’un véhicule de service sur la bande d’arrêt d’urgence l’a obligé à se rabattre brusquement. Sa voiture a alors heurté un camion.

Brève fuite à pied

Le trentenaire a tenté de fuir à pied, mais a pu être rapidement interpellé. À bord de sa voiture, les policiers ont découvert 78’500 pilules d’ecstasy. Il devra répondre d’infractions à la législation sur les stupéfiants, en plus des délits routiers, indique encore le Parquet.

Touchés par le trafic de cocaïne via leurs ports (Anvers et Rotterdam), la Belgique et les Pays-Bas sont aussi réputés pour être les épicentres, en Europe, de la production de drogues de synthèse. Des laboratoires clandestins sont régulièrement découverts par les forces de l’ordre.