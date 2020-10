«Comment ça va, chef? Ça faisait longtemps, hein?» plaisante l’individu face au contrôleur. Ce Rom voyage sans titre de transport, tout comme ses deux acolytes allongés sur plusieurs places assises alors que la rame du train matinal entre Genève et Zurich est bien remplie. L’employé imprime trois billets surtaxés et les leur tend sans recevoir le moindre paiement en retour, puis il continue sa ronde auprès des autres passagers, tous en règle. Connaît-il bien ces resquilleurs pour se faire tutoyer ainsi? «À force de les croiser à bord plusieurs fois par semaine et de les contrôler sans titre, ça crée un lien», répond-il. Des situations maintes fois observées par des lecteurs agacés de «20minutes».