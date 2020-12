États-Unis : «Il est prêt à mourir pour la cause. Et vous?»

Le parti républicain de l’Arizona demandé aux supporters de Donald Trump s’ils étaient prêts à donner leur vie pour inverser le résultat de l’élection présidentielle.

La polémique naît lundi soir sur Twitter. Sur son compte officiel, le parti républicain de l’Arizona partage une publication d’Ali Alexander, un des leaders du groupe «Stop the Steal», qui affirme que l’élection présidentielle était truquée. «Je suis prêt à donner ma vie pour ce combat», a-t-il écrit. Le parti républicain reprend donc ce post et ajoute le commentaire: «Il l’est. Et vous?»