Genève – Il est reconnu à tort comme le père du bébé de son ex

Noël a apporté un bien amer cadeau à Roger. Le 25 décembre est né le bébé de sa future ex-femme, dont il est séparé, mais pas encore divorcé, et de son nouveau compagnon. Une fillette dont, il l’a appris quelques jours plus tard, il est pour l’heure le père légal. À son grand dam et celui des parents biologiques. «La séparation est déjà difficile à vivre sans devoir encore affronter cela, soupire Roger. Cet enfant n’est pas le mien et je ne veux rien avoir à faire avec lui.» Quentin, le papa de l’enfant, n’en revient pas: «Pour l’instant, je n’ai aucun droit sur ma fille.»