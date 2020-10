Australie«Il est sorti de nulle part, puis a foncé directement sur lui»

«Je surfais à Sharpes Beach et je me baladais tout seul. J’ai entendu un clapotis et un bruit, j’ai regardé autour de moi mais n’ai rien vu.» Ce n’est qu’après être sorti de l’eau que Matt Wilkinson, un surfeur professionnel australien, a réalisé qu’il venait d’échapper à un drame. Mercredi, le jeune homme s’adonnait à son activité préférée à Ballina (Nouvelle-Galles du Sud) quand un requin s’est dangereusement approché de lui. L’Australien ne s’est rendu compte de rien, mais un drone de surveillance veillait au grain, indique 9 News.