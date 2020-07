Présidentielle américaine

«Il est tellement arrogant qu'il ne mérite pas d'être président»

Au Texas, les républicains anti-Trump pourraient faire basculer l'élection présidentielle de novembre en faveur de son rival démocrate Joe Biden.

Mais Monica Haft compte sur certains de ses amis et collègues, comme elle «écoeurés» et mis «mal à l'aise» par le président Trump, pour faire basculer le Texas, bastion des républicains depuis 1976, vers le bleu démocrate.

Coude-à-coude

L'ancien vice-président mène dans les sondages nationaux et apparaît aussi en tête d'Etats qui peuvent changer le cours de l'élection, comme la Floride, le Michigan et la Caroline du Nord.

Au Texas, gros foyer de la pandémie de coronavirus qui rapporte plus de 350’000 cas et 4348 décès, Joe Biden et Donald Trump sont au coude-à-coude.

Le Texas et ses banlieues, où les femmes et les électeurs hispaniques prennent de plus en plus d'importance, va constituer un défi pour Donald Trump, explique le professeur en sciences politiques Brandon Rottinghaus, de l'Université de Houston, qui évoque «un jeu de persuasion» qui se jouera dans le périurbain.