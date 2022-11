Fribourg: Il est tellement tombé dans le piège, qu’il en est devenu escroc

La plateforme zetbull.com promettait une très belle rentabilité à ses investisseurs, jusqu’au jour où elle a disparu avec le magot, sans laisser d’adresse. Elle disait trader les cryptos et le marché des devises pour obtenir des bénéfices. C’était en fait une chaîne de Ponzi . Mais, dans l’intervalle, un Fribourgeois de 28 ans y a tellement cru qu’il est allé jusqu’à signer un contrat à un collègue, lui garantissant qu’il le rembourserait en cas de pertes. Bien sûr, quand son collègue a perdu toutes ses économies, il ne l’a pas remboursé (lire encadré).

Publicités déguisées

Ce genre de sites, les HYIP (lire encadré), fait régulièrement de nombreuses victimes, en particulier chez les jeunes adultes et les personnes en difficulté financière, qui pensent avoir trouvé la poule aux œufs d’or. Le piège est d’autant plus attrayant que quelques-uns gagnent effectivement de l’argent, du moins pendant un temps. Des «winners» qui ne manquent pas de s’en vanter sur la Toile, faisant ainsi une parfaite publicité à ces arnaques. Dans le cas de zetbull.com, encore aujourd’hui, on trouve sur YouTube des tutos sur comment ouvrir un compte, ainsi que de blogs «économiques» qui en détaillent les promesses de rendement.